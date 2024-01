Lotteria Italia | tutti i biglietti vincenti e come ritirare i premi

Non è una mattinata qualunque per Luigi Stella, da 50 anni titolare del Bar Valdagno, in via delle Forze Armate numero 212, zona San Siro. Giusto ... (ilfattoquotidiano)

Si rinnova della tradizione dellache il giorno dell'Epifania tiene incollati al televisore milioni di italiani con la speranza di diventare milionari. La serata condotta da Amadeus ha incoronato Milano per il primo ...Andria è stata baciata dalla fortuna: il comune rientra, infatti, tra le città dove ci sono stati biglietti vincenti in seguito all'estrazione della. Quest'ultima, avvenuta ieri nel Teatro delle Vittorie di Roma , è stata trasmessa in diretta sul piccolo schermo, nel corso della puntata speciale del gioco " Affari tuoi " su RaiUno .Vinto un milione di euro in provincia, a Montescudo. Il biglietto venduto al bar della Rocca di Eleonora, Giorgia e Sonia Guiducci: “Il vincitore non si è fatto avanti, ma...” ...La dea bendata ha regalato ben 2 milioni di euro. La titolare del negozio, Clara Delmonte, è rimasta stupita e spera che il cliente si accorga di avere il biglietto fortunato ...