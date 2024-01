Lotteria Italia | l' estrazione dei biglietti vincenti | tutti i premi | 5 milioni vinti a Milano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quantiha lae quanto valgono Idellasono in tutto 210 per un valore di oltre 17di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. ...

Primo premi o da 5 milioni a Milano acquistato in un bar. E' finito invece in un'area di servizio il secondo premi o da 2,5 milioni di euro, ... (sbircialanotizia)

...5 milioni di euro, precisamente presso l'area 'Campagna Nord' in provincia di Salerno E' stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della2023, acquistato presso il bar ...Quanti premi ha lae quanto valgono I premi dellasono in tutto 210 per un valore di oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Nel dettaglio, sono ...(Adnkronos) - E' stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati ...SUSA – BARDONECCHIA – Lotteria Italia: due biglietti vincenti a Bardonecchia e Susa, chi ha vinto