Lotteria Italia | la Campania baciata dalla fortuna | i premi ‘regionali’

Lotteria Italia , milioni di euro in palio: “Ecco chi ha vinto”. Come si sa l’estrazione avviene il giorno della Befana, il 6 gennaio e questa volta ... (caffeinamagazine)

Si hanno 180 giorni a disposizione per reclamare i premi: ecco come fare Ci sono 6 mesi di tempo d alla pubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia ... (sbircialanotizia)

Roma, 7 gen. Il primo premio da 5 milioni di euro della2023 e' stato vinto a Milano, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in unarea di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso ...E' stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati estratti sabato 6 gennaio 2024. E' finito invece in un'area di servizio il ...Biglietti vincenti di seconda categoria Queste le le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023, del valore di 100mila euro ciascuno. P 192527 QUARTU ...Ascolti tv 6 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...