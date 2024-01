Lotteria Italia | ecco tutti i biglietti vincenti

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024) La dea bendata bacia Milano: il primo premio dellaè stato venduto in un bar di periferia, al confine del quartiere Baggio. Il tagliando da 5 milioni di euro è stato acquistato nel Bar Valdagno, in via delle Forze Armate. Si chiama Luigi il titolare del bar Valdagno. «L'ho saputo stamattina. Degli amici mi hanno mandato un WhatsApp alle 2: l'ho visto alle 5 quando mi sono svegliato per venire a lavorare. Sinceramente ho pensato a uno scherzo», racconta a LaPresse. Sconosciuto il fortunato vincitore, ma, dice ancora Luigi, «sarà un cliente abituale perchè questa non è una zona di passaggio, ili comprano solo i clienti». Tanta la gioia nel bar che appartiene alla sua famiglia da 50 anni, racconta ancora Luigi. «I miei hanno rilevato il bar, che già esisteva, 50 anni fa, nel 1974, ora ci sono io. È la prima ...