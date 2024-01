Lotteria Italia | ecco chi è stato baciato dalla Fortuna e chi no

(Di domenica 7 gennaio 2024) Roma, 7 gennaio 2023- Lo si dice da sempre, che laè cieca. Ma, scoprire dove sia caduta laed immaginare chi siano i vincitori della, ha un gusto tutto umano. Il “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” composto, tra gli altri, dal direttore della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, ha stabilito – segna l’agenzia Agimeg – di attribuire 210 premi totali, contro i 195 della scorsa edizione, per un importo complessivo di 17 milioni e 420 mila euro. I premi dei 210 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Di prima categoria: 1° Premio € 5.000.000 2° Premio € 2.500.000 3° Premio € 2.000.000 4° Premio € 1.500.000 5° Premio € 1.000.000 di seconda categoria N° 15 premi da € 100.000 Di terza ...

5 milioni di euro "piovuti" in via Forze Armate 07 gennaio 2024 13:59 Fotogallery - Milano , nel bar dove è stato vinto il primo premio della Lotteria ... (247.libero)

E’ stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 , acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate ... (quifinanza)

Nella serata del 6 gennaio, sono stati estratti i biglietti vincenti della2023. Un appuntamento ormai tradizionale, che si è svolto durante la puntata speciale della trasmissione 'Affari Tuoi' dal Teatro delle Vittorie, a Roma. Il primo premio da 5 milioni ...Il quinto premio della2023, quello da un milione di euro è stato vinto al 'Bar della Rocca' di Monte Colombo - Montescudo, in provincia di Rimini. 'Abbiamo saputo della vincita durante la trasmissione di ...Vinto un milione di euro in provincia, a Montescudo. Il biglietto venduto al bar della Rocca di Eleonora, Giorgia e Sonia Guiducci: “Il vincitore non si è fatto avanti, ma...” ...“Il nostro è un quartiere popolare, sono certo che chi ha vinto non è una persona già ricca”: a dirlo a Fanpage ...