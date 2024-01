Lotteria Italia 2024 | biglietti vincenti | occhio alla scadenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si hanno 180 giorni a disposizione per reclamare i premi: ecco come fare Ci sono 6 mesi di tempo dpubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco deiper ritirare l vincita. Nel caso in cui si fosse in possesso di uno deidella2023, la