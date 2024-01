Lotteria Italia 2023 | Campania fortunata | vinti 2° premio da 2 | 5 milioni di euro e quattro da 100mila euro

Primo premio della2023 , quello da 5 milioni di euro , vinto a Milano. Il biglietto vincente è stato acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un'area di ...Piccolo episodio di confusione ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata abbinata alla, andata in onda ieri sera, sabato 6 gennaio, ospiet in studio c'era anche Paolo Fox con le sue previsioni del 2024. E proprio nel corso dell'intervento del famoso astrologo, ecco che ...(LaPresse) Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano. Le immagini dal bar Valdagno, in via delle Forze Armate 212, dove è stato ...La Lotteria Italia porta in Umbria solo le briciole. Estratti tre premi di terza categoria a Gubbio, Perugia e Orvieto. Ecco serie e numeri che valgono, per i possessori, una vincita da ventimila euro ...