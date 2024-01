Lotteria Italia | 100 mila euro a Civitella in Valdichiana

(Adnkronos) – E’ stato vinto a Milano il primo premi o da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato presso il bar Valdagno in via ... ()

È la Lombardia la grande protagonista della2023, aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano finisce il tanto ambito primo premio da 5 milioni di euro con il tagliando F 306831 . La regione si aggiudica anche il ...E' stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati estratti sabato 6 gennaio 2024. E' finito invece in un'area di servizio il ...È stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. In particolare, i biglietti vincenti sono stati ...Lotteria Italia, premiata anche la nostra provincia.Ma solo uno dei tagliandi vincenti è stato venduto nell'Alessandrino.