LNP Serie B | Claudia Ferrara arbitra protagonista dice che sono 15 consecutive per la Juvecaserta Piacenza vince 92 – 85

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 7 gennaio 2024) Caserta (Francesco Melone). Peccato!! Peccato, peccato, peccato. Due tempi giocati da grande squadra. Il terzo e quarto con i soliti errori, individualismi eccessivi, svogliatezza e poi con l’incomprensibilità per noi addetti ai lavori, e non solo, di cosa ci sia nella testa di questi giocatori che si dimenticano di come si gioca a pallacanestro tra un tempo e un altro. Ma il vero “El Diablonzino Esposito” del match è stata, arbitro incapace, ma non perchè donna, perchè sarebbe incapace anche in una partita nei play ground più inetti dei bassifondi della città più inetta di tutte, che alla quarta partita ufficiale nei semi pro (grazie Lega), incapace di governare una partita di basket come– Caserta, due squadre col fiato sul collo, tra 10 giocatori gasati di adrenalina, è stata la ...