LIVE Udinese-Lazio 1-1 | Wallace!

Udinese e Bologna si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTADI...Le formazioni ufficiali di Torino - Napoli e- LazioTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata. All. ...SECONDO TEMPO 13' Nel Napoli entrano Zerbin per Mario Rui e Simeone per Raspadori. 12' Zapata prova a chiudere la triangolazione con Ricci in area, fermato. 10' Toro che adesso prova ...Serie A TIM | 19ª giornata Domenica 7 gennaio 2024, ore 15.00 Bluenergy Stadium, Udine UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, ...