LIVE – Torino-Napoli | le formazioni ufficiali | Cajuste dal 1? | Raspadori vince il ballottaggio con Simeone

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 gennaio 2024) Scopri le probabili, dove vedere e i pronostici per. Segui la diretta e non perdere l’analisi completa della sfida. Dopo 18 giornate, solo 4 punti dividono, una situazione impensabile solo pochi mesi fa. I campioni d’Italia si trovano all’ottavo posto, a -5 dalla zona Champions e -17 dalla vetta. Gli azzurri vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria, cercando di interrompere una sequenza negativa che dura dal 16 dicembre. L’ultima seduta di allenamento ha visto il recupero di Juan Jesus e Gaetano, sebbene non al 100%, mentre Ostigard è stato perso in extremis. Il tecnico si trova ora con soltanto il brasiliano e Rrahmani al centro della difesa, poiché anche Natan (out per quasi due mesi) si è unito alla lista degli indisponibili, che include anche ...