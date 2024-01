LIVE Torino-Napoli 2-0 | Vlasic!

Napoli, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partitaNapoli: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilci prova nei primi 5 minuti con un tiro di ...In contemporanea con la sfida di, a poco più di 500 km di distanza al 'Bluenergy Stadium' si disputerà Udinese - Lazio. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi allenati da Maurizio Sarri ..."Vieni da noi, ti aspettiamo", sottolineando il sogno di vedere il tecnico leccese sulla panchina del Maradona. Non mancano le ironie con un post di un tifoso del Torino che ha scritto: "Anche noi ...SECONDO TEMPO 13' Nel Napoli entrano Zerbin per Mario Rui e Simeone per Raspadori. 12' Zapata prova a chiudere la triangolazione con Ricci in area, fermato. 10' Toro che adesso prova ...