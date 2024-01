LIVE – Torino-Napoli 1-0 43? Sanabria | la sblocca il Torino

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilsfida ilnella diciannovesima giornata di Serie A: segui con noi ildel match di Serie A. Buona domenica amici di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, diciannovesima giornata del match di Serie A. Di seguito ildirettamente dal profilo X della SSC. Tweets by sscFormazioni ufficialiQueste le scelte di formazione di Ivan Juric e Walter Mazzarri(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djiji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; Zapata,. All. Juric(4-3-3): Gollini; ...

In contemporanea con la sfida di, a poco più di 500 km di distanza al 'Bluenergy Stadium' si disputerà Udinese - Lazio. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi allenati da Maurizio Sarri ...Torino Napoli Tv - Torino Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 19a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro il Torino di Juric.PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, Toro avanti di una rete. 45' Ultimo minuto, ce ne sarà uno di recupero. 44' Aggressivo il Toro dopo il gol del vantaggio. 42' ...