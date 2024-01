LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Giovannini punta al colpaccio nella mass start

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladella terza giornata deglidi. A Heerenveen (Paesi Bassi), la rassegna continentale volge al termine e l’Italia, dopo le medaglia d’argento ottenute con la Team Pursuit maschile e con Davide Ghiotto sui 5000m, vuole chiudere in bellezza! Il programma odierno sarà particolarmente ricco, si partirà con la Team Pursuit femminile, per poi proseguire con i 1500m maschili, dove l’Italia sarà presente al via con Francesco Betti, Daniele Di Stefano e Alessio Trentini, dopo una pausa le gare riprenderanno con i 1000m femminili. Nei 500m maschili David Bosa proverà ad attaccare il podio presentandosi con il sesto tempo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi ...