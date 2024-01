LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | bronzo Lollobrigida nella mass start | delusione Giovannini

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 Nulla da fare, Swings si riconferma sul tetto del continente dopo un ultimo giro formidabile, secondo l’austriaco Odor, grande sorpresa di giornata, terzo il norvegese Johansson. Quarto per centimetri Daniele Di Stefano, settimo un deludente Andrea, dal quale ci si aspettava di più. 17.38 ULTIMO GIRO! Azzurri che sono in lotta per il podio, ripreso Petzold. 17.37 Attenzione che il tedesco Petzold ha preso la testa della corsa e prova ad avvantaggiarsi di un gruppo un po’ dormiente. 17.36 Quattro giri alla fine, animi che iniziano a scaldarsi. 17.36 Caduta nel gruppo, coinvolto anche Hoolwerf. 17.35 Adesso è un altro polacco, Janicki, a far la voce grossa, mentre Burzykowski è stato ripreso. 17.34 Il polacco si aggiudica anche il secondo sprint, dietro il gruppo rimane a due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di speed skating 2024. A Heerenveen (Paesi Bassi), la ...