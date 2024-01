LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Bosa sesto nei 500 metri | attesa per le due mass start

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Medagliere di questiche vede l’Italia al momento quarta con due medaglie d’argento conquistate da Davide Ghiotto nei 5000e dallo stesso Ghiotto nel team pursuit, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti. 16.44 Adesso il programma di gara si interromperà per una ventina di minuti indelle due, prove su cui l’Italia punta con forti credenziali sia al femminile che al maschile. Le ragazze saranno impegnate a partire dalle 17.06, gli uomini dalle 17.29. 16.40 Kania riesce a strappare il terzo posto per soli sette centesimi su Westenbroek, mentre Izquierdo termina la sua prova in ottava posizione. Perciò la medaglia d’oro finisce al collo di Jenning De Boo, davanti all’estone Liiv e al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di speed skating 2024. A Heerenveen (Paesi Bassi), la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi ...