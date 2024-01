LIVE – Slalom maschile Adelboden 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ile latestuale dellodi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sette azzurri proveranno a stupire nella gara conclusiva del weekend sulla neve elvetica: Corrado Barbera, Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Si preannuncia grande equilibrio, data anche l’assenza per infortunio del leader della classifica di specialità ovvero l’austriaco Marco Schwarz. Proverà a fare le sue veci il connazionale Manuel Feller. Attenzione anche al croato Filip Zubcic, al transalpino Clement Noel, ai norvegesi Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen, al greco AJ Jinnis e al padrone di casa Loic Meillard. Sportface.it seguirà lo...

...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ... La competizione continua con lofemminile in diretta da Kranjska Gora (Slovenia) alle 09:25 , ...Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Kranjska Gora (Slovenia) 6 gennaio 2024GIGANTE FEMMINILE prima manche 1 VLHOVA Petra SVK 56.55 2 BRIGNONE Federica ITA +0.02 3 GUT - BEHRAMI Lara SUI +0.15 4 GRENIER Valerie CAN +0.35 5 HECTOR Sara SWE +0.79 7 SHIFFRIN Mikaela USA ...Segui Slalom Uomini di Adelboden con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Brava Katharina Liensberger! L'austriaca non perde quasi mai aderenza e nonostante un distacco fisiologico nel finale chiude sesta a 89 centesimi. Discreta Michelle Gisin, visto l'andazzo. Nona anche ...