LIVE – Slalom femminile Kranjska Gora 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ile latestuale dellodi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono sette le azzurre scelte per la gara conclusiva del weekend sloveno sulla celebre pista ‘Podkoren’: Lara Della Mea, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler. La favorita numero uno per il successo è la campionessa a stelle e strisce Mikaela Shiffrin, desiderosa di rivalsa dopo un gigante al di sotto delle aspettative. Alle sue spalle non mancano le avversarie dillo come la slovacca Petra Vlhova, la svedese Sara Hector, la svizzera Michelle Gisin, l’altra statunitense Paula Moltzan, le austriache Katharina Liensberger e Franziska Gritsch, la ...