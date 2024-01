LIVE Sci alpino | Slalom Kranjska Gora in DIRETTA | fuori Shiffrin | sorride Brignone Azzurre disastrose | si riparte alle 12 30

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LADELLOMASCHILE DI ADELBODEN10.30 E13.30 10.58: C’è comunque una gara appassionante da seguire e quindi appuntamento12.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito e buona giornata! 10.57: Questa la classifica dellearrivate al traguardo. Si commenta da sola: 37 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 54.85 +3.55 40 PETERLINI Martina ITA 55.26 +3.96 44 SOLA Beatrice ITA 56.21 +4.91 46 GULLI Anita ITA 56.60 +5.30 10.55. Questa la classifica della prima manche dellodi: 1 VLHOVA Petra SVK 51.30 2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26 2 POPOVIC Leona CRO 51.56 ...

...se il 22 febbraio sarà una data da ricordare su Netflix come lo è stata quella del debutto del...dei tre corpi Annunciata per la prima volta al TUDUM e tratta dalla trilogia di romanzi- fi ......00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ... Successivamente, alle 06:30 , si replica la gara didi fondo della Coppa del Mondo 2023/24 Tour de ...FUORI ANCHE LARA DELLA MEA! CHE GIORNATACCIA! Stava sciando molto bene anche lei, come Rossetti. Inforca più o meno allo stesso punto, la top 15 era lì... NOOOOO FUORI ANCHE MARTA ROSSETTI! L'azzurra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.58: C'è comunque una gara ...