LIVE Sci alpino | Slalom Kranjska Gora 2024 in DIRETTA | clamorosa inforcata per Mikaela Shiffrin! Strada spianata per Vlhova

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODILADELLOMASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.18: Efficace solo in alto la svizzera Stoffel che è 25ma a 3?43 dalla vetta 10.17: Lontana dalle migliori la slovena Dvornik che è 24ma, ultima a 3?42 dalla testa. Ora Stoffel 10.16: Prima parte di gara magistrale per la tedesca Aicher che poi perde tanto nella seconda parte di gara e chiude 14ma a 1?88 dalla testa. Ora Dvornik 10.15: Manche senza particolari lampi per la tedesca Hilzinger che chiude 17ma a 2?29. Ora Aicher 10.13: Ancora fuori l’azzurra che stava disputando unabuonissima manche. Arriva l’nella seconda parte, peccato. Ora Hilzinger 10.11: ...

Jordan Henderson non sarà il primo e nemmeno l’ultimo giocatore a voler lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Europa: l’ex Liverpool ha ... (calcionews24)

Le grandi favorite sono ancora loro, ovviamente. Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta dello slalom femminile di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo di sci ...Prima manche su una 'Podkoren 3' di nuovo con una condizione di pista molto complicata vista la tantissima pioggia caduta in queste ore. La slovacca per il tris ...