LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2024 in DIRETTA | subito fuori Noel | Strasser al comando

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODILADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.39 L’elvetico Yule è quinto a 0.57, dunque in corsa per il podio. Adesso il primo italiano in gara, Tommaso Sala: firmeremmo per un distacco intorno agli 8 decimi. 10.39 Bene Yule, dietro di soli 18 centesimi al secondo rilevamento. 10.37 Meillard troppo guardingo. Lo svizzero è di gran lunga il peggiore sin qui e chiude ultimo a 1.39. Adesso altro padrone di casa, Daniel Yule. 10.36! Scivola dopo poche porte in una curva verso sinistra! Colpo di scena! Ora lo svizzero Loic Meillard. 10.35 Feller è secondo per soli 7 centesimi. Ora può dare una spallata ...