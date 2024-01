LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2024 in DIRETTA | inizia la seconda manche! Subito Gross e Kastlunger | poi Sala per podio e vittoria

Leggi su oasport

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13.32 Ritchie si porta al comando con 9 centesimi surich. Tocca all'americano River Radamus (-0.01), partito con l'ultimo pettorale nella prima manche, il 70, e riuscito a qualificarsi. 13.31 Buona prova dirich, anche se l'iberico è sembrato legnoso sul muro. Chiude in 1'55?36. Ora l'americano Benjamin Ritchie, che era 30° a pari merito con lo spagnolo. 13.30ta lamanche dello. 13:29 Tutto pronto per il via, si prepara al cancellettorich. 13:27 Il tracciato è stato disegnato dal tecnico tedesco Brunner Bernd.