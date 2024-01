LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2024 in DIRETTA | inizia la gara | Noel uomo da battere

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODILADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.08 La prima manche è stata tracciata da Robert Fuess, allenatore dell’Austria. 10.07 I pettorali di partenza: 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing 251 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 5 6190403Clement 1997 FRA Dynastar 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer8 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar 9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing 10 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA ...

Jordan Henderson non sarà il primo e nemmeno l’ultimo giocatore a voler lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Europa: l’ex Liverpool ha ... (calcionews24)

...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ... Successivamente, alle 06:30 , si replica la gara didi fondo della Coppa del Mondo 2023/24 Tour de ...... Running on public URL: https://[numero].gradio.Questo è un link temporaneo che dura 72 ore: ... wearing a- fi spacesuit, inside a futuristic space station with large windows. The Earth can be ...Le grandi favorite sono ancora loro, ovviamente. Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta dello slalom femminile di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo di sci ...Prima manche su una 'Podkoren 3' di nuovo con una condizione di pista molto complicata vista la tantissima pioggia caduta in queste ore. La slovacca per il tris ...