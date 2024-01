LIVE Roma-Juventus | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | a Cremona in palio il primo trofeo dell’anno

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Terreno piuttosto pesante a, laddove piove ininterrottamente da ieri sera: sarà un fattore da prendere in considerazione. 15.12 Inno nazionale cantato sempre da Arisa. 15.09 Sono circa 6500 gli spettatori presenti allo stadio Zini di. Per introdurre la partita va in scena in un’esibizione musicale Arisa con “Meraviglioso amore mio”. 15.06che arriva a questo match avendo vinto lo Scudetto lo scorso anno, mentre laha conquistato la Coppa Italia. 15.03 Queste le formazioni ufficiali della sfida:(4-3-3): Ceasar; Aigbogun, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens A disposizione. Korpela, Valdezate Caborner, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Glionna, ...

e Juventus Women si affrontano allo stadio Zini di Cremona per la Supercoppa Italiana Femminile . Le capitoline, vincitrici della scorsa competizione, arrivano a giocarsi il primo trofeo ...COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Juventus U23 - Pescara 1 - 1 (20 ... sulla respinta il più lesto di tutti è l'exe Bologna che batte a rete per lo 0 - 1! 14 - ...PRIMO TEMPO 7' Ilic prova a servire per il taglio Vlasic, palla però troppo lunga agguantata da Gollini. 6' Traversone di Politano sul secondo palo, ma non c'è ...14.48 - FINE PRIMO TEMPO: dopo 45 minuti è 1-1 tra Juventus NG e Pescara. Vantaggio ospite firmato da Cangiano e pareggio di Damiani che ha trovato il primo gol del 2024 con una bellissima conclusione ...