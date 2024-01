LIVE Roma-Juventus 1-2 | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | le bianconere proteggono il vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Doppio cambio nella: fuori Cantore e Garbino, dentro Bonansea e Thomas. 71? Brutto intervento di Beerensteyn su Bartoli: ammonizione per l’olandese della. 69? Buona sortita di Bartoli, ma il cross è troppo teso e Giacinti non riesce a intervenire. 67? Haavi esce ed entra Glionna al suo posto: primo cambio nella. 65? Viens allarga per Giacinti che viene pescata in fuorigioco: sarebbe stata davanti al portiere. Ammonita intanto Caruso che aveva commesso un fallo in precedenza. 64? Hoovi in mezzo per Giacinti: l’attaccante giallorossa viene anticipata. 63? Fase confusa, con diversi errori tecnici: il finale di partita si avvicina e aumenta anche la stanchezza e la frenesia. 61? Lasta riprendendo campo e in questi ...