LIVE Roma-Juventus 1-1 | Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA | una perla di Kumagai riequilibra tutto

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Giugliano con il sinistro da fuori! Alto di poco: ma la squadra di Spugna ha diverse soluzioni anche con le conclusioni da lontano. 32? Ritmi che si sono leggermente abbassati, mapuò succedere: la partita si è stappata. 30? Partita adesso che si è aperta: si va repentinamente da una parte all’altra del campo. 29? Sinistro meraviglioso da fuori area da parte della giapponese e pallone che si infila sotto l’incrocio dei pari: serviva una scintilla per pareggiare ed è arrivata una grande giocata individuale. 28? GOOOLLLLLLL! HA PAREGGIATO LADI! 27? Ceasar blocca sul tentativo di sponda di Beerensteyn. 25? Viens arriva sul fondo per crossare: smanaccia fuori dall’area di rigore Peyraud-Magnin. 23? Tentativo di Greggi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? Viens mette in mezzo per Haavi, ma viene anticipata. 14? Mischia da calcio d’angolo: colpisce di testa ... (oasport)

e Juventus Women si affrontano allo stadio Zini di Cremona per la Supercoppa Italiana Femminile . Le capitoline, vincitrici della scorsa competizione, arrivano a giocarsi il primo trofeo ...CLASSIFICA SERIE A: Inter 48 punti, Juventus 43*, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29*,28*, Napoli 28*, Lazio 27*, Monza 25, Torino 24*, Genoa 21, Lecce 21, Sassuolo 19 , Frosinone ...Splendida e meritatissima vittoria per 40 a 6 dei Daemons Cernusco sulla Legio XIII Roma e titolo Under 12 che torna il Lombardia, dopo quello Under 15 conquistato dai Seamen Milano. Al terzo posto i ...“Uno Stato che nega ai cittadini il risarcimento di un danno di pubblico dominio, subito per colpe o eventi altrui, e lo fa sulla base di cavilli procedurali non applicati prima, non è lo Stato in cui ...