LIVE – Roma-Juventus 1-1 | Supercoppa femminile 2024 DIRETTA

(Di domenica 7 gennaio 2024) Alle 15:15 di domenica 7 gennaio avrà luogo la finale diItaliana di calciotra, pronte a scendere in campo allo ‘Zini’ di Cremona. La partita saràda Silvia Gasperotti di Rovereto. Il regolamento parla chiaro: in caso di pareggio al 90?, si procederà con i tempi supplementari, seguiti, in caso di necessità, dai calci di rigore. Lavuole confermarsi campione, con lo scudetto sul petto. Lavuole il trofeo per la quarta volta nella sua storia. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (12? aut. Viens, 28? Kumagai) 35? – Giugliano ci prova col sinistro dal limite. Palla di poco alta, forse deviata dal portiere (non secondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? Viens mette in mezzo per Haavi, ma viene anticipata. 14? Mischia da calcio d’angolo: colpisce di testa ... (oasport)

e Juventus Women si affrontano allo stadio Zini di Cremona per la Supercoppa Italiana Femminile . Le capitoline, vincitrici della scorsa competizione, arrivano a giocarsi il primo trofeo ...