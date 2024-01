LIVE Empoli-Milan 0-2 | dentro Gabbia e Traoré

Allo stadio San Siro, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Milan si affrontano nel match valido per la 19esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU ...Formazioni UFFICIALI- MilanEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. AndreazzoliMILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...Fa discutere sui social il rigore concesso al Milan per fallo di mani di Maleh, che ha permesso ai rossoneri di raddoppiare contro l'Empoli.Anno nuovo, sensazioni vecchie. Quelle del Milan soprattutto, perché se ha chiuso il 2023 con alcuni infortuni pesanti, su tutti quello di Tomori, riparte con un'altra notizia negativa: ovvero l'infor ...