LIVE Empoli-Milan 0-1 | Loftus-Cheek!

Probabili formazioni di- Milan. Diretta dalle 12.30Il tabellino di- Milan 0 - 1 () 11' Loftus - Cheek(4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. ...L'Empoli insegue una vittoria che ai toscani manca addirittura dal 12 novembre, dall'1-0 a Napoli che aveva fatto immaginare un cambio di rotta lontano dall'attuale penultima posizione in classifica.L'Empoli è vicina a un doppio colpo di mercato. Zurkowski potrebbe tornare per la terza volta, Cerri è in dirittura d'arrivo. Entrambi dovrebbero arrivare con la formula del prestito. Il Milan sta per ...