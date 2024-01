LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si ritira Santolino! Honda sugli scudi dopo 274 km tra le moto | Al Rajhi leader nelle auto

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37– Quintanilla stampa il miglior tempo274 km in 2h50:58 con un vantaggio di 43? su Cornejo Florimo (virtuale grazie ai bonus che sta accumulando), 1’09” su Luciano Benavides e 3’01” su Price. Prosegue positivamente la speciale di Paolo Lucci, 21° overall226 km a 11’29” dalla vetta. 9.30 QUAD – Al km 167 Medeiros comanda con 6:27 su Varga e 8:32 su Moreno Flores. Quarto Andujar a 10:03, quinto Giroud a 13:03. 9.30167 km Alè prima con 3:47 su Sainz e 5:35 su De Mevius. Quarto Moraes a 6:34, quinto Botterill a 8:12. 9.30 CAMION – Siamo giunti al primo intermedio, quello dei 41 km. Van Kasteren svetta con 45 secondi su team di Macik, quindi terzo il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 auto – Già partiti i primi 14 equipaggi. Solo in tre hanno già raggiunto il primo rilevamento del km ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 AUTO – Si susseguono i passaggi al rilevamento del km 41: resiste al comando Carlos Sainz in 29’17 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.00 QUAD – Medeiros è il primo a raggiungere l’intermedio dei 167km in 2:13.40, secondo Varga a 6:23. Ai ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Il figlio di Niki Lauda, farà il suo debutto nel Rally Dakar di quest'anno, gareggiando con una livrea speciale che ricorda la famosa livrea McLaren rossa e bianca con la quale Niki Lauda vinse l'ulti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Dakar 2024. Si entra sempre più nel ...