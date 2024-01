LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Santolino e Klein a lungo fermi per problemi meccanici tra le moto

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 QUAD – Al primo rilevamento cronometrico, posizionato dopo 41 km di speciale, l’argentino Moreno Flores è al comando in 34:41 con un margine di 29? sul francese Giroud e 1’00” sull’argentino Andujar. 7.35– Subito dei colpi di scena ad iniziotra le, con Lorenzo(5° ieri) e Mason(3° nella generale) costretti a perdere tanto tempo per. Al rilevamento del km 137, il più veloce è il cileno Quintanilla in 1h24:04 con 7? di vantaggio sull’altra Honda del connazionale Cornejo Florimo (virtualmente leader però grazie ai bonus che sta accumulando avendo raggiunto fisicamente il gruppo di testa sul percorso) e 10? sull’Husqvarna dell’argentino ...