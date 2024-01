LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo vince tra le moto | Peterhansel sfreccia tra le auto | Van Kasteren nei camion

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Ladellaodierna dellasi conclude qui. Ci vediamo domani con il terzo stage! Grazie per la cortese attenzione. 15.35– La classifica generale vede Vanin fuga con 12:55 su Loprais e 21:47 su Macik. 15.35 QUAD – La classifica generale vede al comando Medeiros con 6:52 su Varga e 14:12 su Andujar. 15.30– Vanlacon 6 secondi su Loprais e 2:12 su Macik. Quarto de Baar a 17:08, quinto Valtr a 21:22. 15.00– Vanchiude lae precede per soli 6 secondi Loprais. Al momento terzo Macik a 2:12. 14.30 QUAD – ...

10.35 moto – Entra nel vivo la battaglia per il successo di tappa . Cornejo Florimo allunga ed è il più ...

11.30 auto – Iniziamo i passaggi al km 342. Al comando Al Rajhi con 9:27 su Sainz e 9:28 su Moraes in ...

12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ...

Ha preso il via da qualche giorno sulla sabbia dell'Arabia Saudita la prestigiosa Dakar, il raid più famoso al mondo. Tito e Silvio Totani si sono piazzati 142esimi nella prima tappa. Hanno recuperato 18 posizioni rispetto al prologo di venerdì. Oggi la seconda tappa ...