LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo vince e avvicina Branch nella generale tra le moto | Peterhansel vince tra le auto

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35– Stephanefa suo lo stage con 29 secondi su Loeb e 3:11 su Quintero. Quarto Al-Attiyah a 6:28, quinto Al Rajhi a 7.11. In classificaCarlos Sainz sale in vetta con 1:51 su Al Rajhi, terzo Loeb a 4:17. 13.35 QUAD – Primi arrivi, con Medeiros al comando con 4:16 su Varga e 5.55 su Andujar 13.35 CAMION – Al km 342 comanda Van Kasteren con 5.36 su Loprais e 9.46 su Macik. 13.00– Siamo giunti al km 432 evede Loeb a 38 secondi, quindi terzo Quintero a 3:01, poi Al Rajhi e Al-Attiyah a 7 minuti. L’arrivo è ad un passo. 13.00 QUAD – Al km 398 Medeiros svetta con 6:01 su Varga, quindi terzo Moreno Flores a 7:06. Quarto Giroud a 8:59, quinto Andujar a 9:05. 13.00 CAMION – Vediamo i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 moto – Entra nel vivo la battaglia per il successo di tappa . Cornejo Florimo allunga ed è il più ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 auto – Iniziamo i passaggi al km 342. Al comando Al Rajhi con 9:27 su Sainz e 9:28 su Moraes in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Tito e Silvio Totani si sono piazzati 142esimi nella prima tappa. Hanno recuperato 18 posizioni rispetto al prologo di venerdì. Oggi la seconda tappa ...Il figlio di Niki Lauda, farà il suo debutto nel Rally Dakar di quest'anno, gareggiando con una livrea speciale che ricorda la famosa livrea McLaren rossa e bianca con la quale Niki Lauda vinse l'ulti ...