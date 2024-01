LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo allunga tra le moto | Quintero-Loeb duello nelle auto

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00– Soprasso al km 274! Ora è Peterhansel a prendere il comando con 1:13 sue 1:16 su. Quarto Al Rajhi a 3:26. Al-Attiyah, partito per ultimo, sta iniziando la sua gara. Al km 41 è secondo a 39? da Peterhansel, al 96° km si trova a 45?, mentre colla al km 137 con oltre 8 minuti. 11.00 CAMION – Siamo giunti al km 167 con Van Kasteren sempre in vetta con 3:17 su Loprais e 7:49 su Macik. 11.00 QUAD – Al km 274 Medeiros mantiene la vetta con 2:31 su Varga, quindi terzo Moreno Flores a 4:11. Quarto Andujar a 6:45, quinto Giroud a 8:10. 10.35– Entra nel vivo la battaglia per il successo died è il più veloce dopo 342 km in ...