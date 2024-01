LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2024 in DIRETTA | due giri al termine | van der Poel continua a dominare

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Dietro intanto Iserbyt ha staccato Van Der Haar per la settima piazz. ULTIMO GIRO PER VAN DER! 16.02 Rimangono in tre in lotta per la seconda piazza: Ronhaar, Sweeck e Nieuwenhuis. 15.59 Caduta per Vandebosch che ha perso margine da quelli in lotta per la seconda piazza. 15.57 Per Nieuwenhuis e Ronhaar sarebbe importante raggiungere la seconda piazza, guadagnando molti punti su Iserbyt. 15.55 Sesto giro in archivo, 44’34” per vdP e 39” di vantaggio su Nieuwenhuis, Sweeck, Ronhaar e Vandebosch. 15.53 L’obiettivo di questi primi mesi sarà difendere la maglia iridata: e se sarà in queste condizioni, il compito potrebbe essere davvero semplice. 15.51 Semplicemente, il ritmo del campione delè letteralmente insostenibile per chiunque. Non ci sono modi per ...