LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2024 in DIRETTA | chi fermerà Van der Poel?

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella gara dideldi, terzultimo appuntamento stagionale ed ultimo in terra belga. Tutti contro Mathieu van der, ancora imbattuto nella disciplina in questo 2023-. Ogni gara con il Campione delpresente ha seguito sempre il solito copione: ad un certo punto della gara, sempre nella prima metà, ha iniziato a fare gara praticamente da solo per involarsi verso il traguardo e lasciare le briciole agli avversari. Sarà lo stesso anche quest’oggi? Spera di no Tom Pidcock, al momento vincitore di una sola gara nella sua campagnaistica. A parte ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Iniziano già ad arrivare i doppiati sulle ruote di Van der Poel. In grandissima difficoltà oggi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 52’09” il tempo di Van der Poel dopo sette giri. INIZIA L’ULTIMA TORNATA PER L’OLANDESE! 16.02 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...sportiva del 31 Dicembre 2023 con la replica della "Coppa del Mondo Elite Donne" dida ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...00 con la replica della "Coppa del Mondo Elite Donne" dida Gavere, Belgio. La ...COPPA DEL MONDO - Van Aert e Pidcock sono già in vacanza. Il belga e il britannico non completeranno il Kerstperiode e preferiscono prendersi qualche giorno di ...Ecco dove vedere Roma-Cremonese di Coppa Italia in diretta tv e streaming live. Va in scena la rivincita della scorsa edizione della Coppa ...