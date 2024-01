LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oberhof 2024 in DIRETTA | Norvegia in fuga | Italia in settima posizione

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.25 12.11 Bionaz cede il passo a Lukas Hofer, azzurri ina 2’00” dallaa metà gara. 12.09 INCOMPRENSIONE! Laegreid arriva sul traguardo per cedere il testimone a Tarjei Boe, che però si stava ancora preparando! Gli scandinavi non hanno perso più di tanto, ma che rischio! 12.07 Bionaz ha guadagnato 10? su Fak per la quintae sta tenendo il passo di Laegreid, grande prova sugli sci per il valdostano. 12.07 Laegreid ha ampliato il margine sul secondo posto: Perrot passa ai 13.6 km a 44?, Doll sta andando a tutta e si trova a 7? dal francese. 12.06 Azzurri ...