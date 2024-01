LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oberhof 2024 in DIRETTA | vanno via le quattro potenze | Italia sesta dopo la prima frazione

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Arnekleiv si è riportata sulle prime due però non le ha staccate, Voigt quindi recupera qualche secondo ai 5.1 km. Comola non riesce ad avvicinarsi ad Irwin con il suo distacco che è sempre di 6?. 14.41 Ai 4.6km terzetto compatto davanti, con la furibonda rimonta di Arnekleiv che l’ha portata sulle code di Svezia e Francia. I tre paesi sono racchiusi in meno di 3?, con un vantaggio di 17? sulla Germania. A 39? gli USA, a 44? l’in compagnia della Repubblica Ceca. 14.40 Davanti a tutti ci sono le 4 super, con ampio margine sul resto del mondo. Ci si avvia verso una gara spezzata in due tronconi. 14.40 Francia davanti a tuttedue poligoni, seconda la Svezia a 2? e terza la Norvegia a 12?, con Arnekleiv che si salva con le tre ricariche. ...

Ile la diretta testuale dell' inseguimento maschile di Oberhof 2024 , gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Quattro gli azzurri ai nastri ...... gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. L' ... SEGUI LA DIRETTASTART LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E ...Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie ad un'ottima prova di squadra. La vittoria è andata alla Norvegia, 7 ricariche e il ...A Oberhof decima vittoria consecutiva in coppa del mondo per la Norvegia Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie a ...