LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oberhof 2024 in DIRETTA | Francia favorita | ma il meteo ci può mettere lo zampino Azzurre outsider | si parte alle 14 25

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Il pettorale n.1 sarà sulle spdella Norvegia, uscita vincitrice dprime due staffette stagionali. Le scandinave si presentano al via ancora per il primo gradino del podio, con il quartetto composto da Arnekleiv, Skogan, Knotten e Tandrevold. 14:09oggi mostra il suo lato più consueto e complesso: nebbia, pioggia misto neve e tanto vento. Lasembra si avere dei parametri ben distinti, ma le sorprese con questosono dietro l’angolo. 14.07supervedendo i risultati di sprint ed inseguimento, ma mai sottovalutare la Norvegia in. L’Italia torna sul “luogo del delitto”, ma senza Wierer lesono ...