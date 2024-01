L’Italia alla guida del G7 Ecco logo | temi e agenda delle riunioni

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) Da lunedì 1° gennaio fino a fine annosarà presidente del G7, gruppo che riunisce anche Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. L’appuntamento principale, il vertice dei leader del G7, si svolgerà dal 13 al 15 giugno in Puglia, a Borgo Egnazia. Si sta lavorando a una missione di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in Giappone per il passaggio di consegne con il primo ministro Fumio Kishida. Meloni potrebbe anche tornare, tra febbraio e marzo, negli Stati Uniti, e raggiungere per la prima volta da presidente del Consiglio il Canada. ITra le priorità del G7 sotto la presidenziale italiana ci sono la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, muovendo i passi ddifesa del sistema internazionale basato sulla forza del diritto. Sarà centrale, per la presidenza italiana, il rapporto ...