Liste d’attesa infinite | il report | in più di un terzo dei casi gli anziani rinunciano alle cure Mattarella | “Inaccettabile”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Non solo gli ospedali in affanno e i pronto soccorso pieni oltre ogni limite delle proprie possibilità. La sanità italiana, nonostante le promesse di investimento dopo il Covid, si trova consempre più lunghe e a fatica soddisfa il diritto alla salute di tutti i cittadini e le cittadine. A certificarlo, pochi giorni fa, è stato lo stesso presidente della Repubblica Sergio, nel suo discorso di fine anno, quando ha parlato delle “difficoltà che si incontrano nel dirittosanitarie per tutti” “conper visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi”. E i fondi stanziati nell’ultima manovra per la sanità, come denunciato dai tecnici, non sono sufficienti per far fronte al problema. Intanto, mentre è difficile anche la ...