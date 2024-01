L’ipotesi provvedimenti è sempre più reale! Il Grande Fratello avrebbe chiesto a tutti gli inquilini di fare le valigie

... ci siamo presentati in Consiglio assicurando, peraltro,'... peraltro,'approvazione diche, se non fossero passati, ... A meno che, e qui svoltiamo verso la seconda, il Primo ...Si punta - dice Di Giacomo - alla prova di forza contro lo Stato mentre'Amministrazione ... Lo ribadiremo in conferenza stampa: ci sono azioni, misure,che si possono e si devono attuare ...