L’inverno demografico impatta pure sulla sanità | così al Nord andranno più soldi che al Sud

(Di domenica 7 gennaio 2024) I mutamenti demografici previsti nei prossimi decenni avranno effetti dirompenti sul nostro sistema di welfare. Per lale conseguenzedistribuzione delle risorse non saranno uguali per tutte le regioni: ilguadagna a scapito del Sud. di Roberto Fantozzi, Stefania Gabriele e Alberto Zanardi * (Fonte: lavoce.info) Le conseguenze dei cambiamenti demografici A meno di cambiamenti di rotta radicali, i drammatici mutamenti demografici previsti in Italia per i prossimi decenni avranno effetti dirompenti su tutti gli ambiti del nostro sistema di welfare, dalle pensioni all’istruzione, all’assistenza e naturalmente allache investirà il nostro paese, fatto di progressivo spopolamento e di mutamenti profondi nella struttura della popolazione per ...