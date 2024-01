L’insurrezione del portiere

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Andrea, fin dall’infanzia, aveva abbracciato con ferma determinazione il ruolo di: non si considerava inadatto né come attaccante né come difensore, ma nutriva semplicemente una forte vocazione di essere il custode della porta. Anni di impegno lo avevano forgiato in questo ruolo, ma non aveva potuto prevedere quanto sarebbe stato sfidante trovarsi da solo in quel piccolo rettangolo di gioco, né valutare la fatica debilitante di fronte agli avversari che si avvicinavano implacabili alla sua porta. Non aveva inoltre considerato completamente l’isolamento assoluto in cui ci si trova prima di affrontare un calcio di rigore, né aveva ponderato sul peso del dover proteggere la sua squadra da quella posizione così esposta. Aveva fatto quella scelta come si sceglie un amico, come si percorre un sentiero tra gli altri nel cuore del bosco. Col passare del tempo si era ...