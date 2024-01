Lingard svincolato d’oro | spunta anche l’ipotesi Barcellona

Jesse Lingard , a 30 anni, è sempre più vicino a firmare per l'Al Ettifaq, ma non potràdebuttare fino a gennaio in base... (calciomercato)

È ancora tutto da scrivere il futuro di Jesse: l'ex Manchester United , infatti, èdopo l'ultima esperienza negativa al Nottingham Forest . Il classe 1992 sta cercando una nuova avventura per rilanciarsi. Negli ultimi mesi, l'...Jessepotrebbe diventare un'occasione per la Roma, sempre alle prese con vari infortuni a ... Dallo scorso ottobre, infatti, èl'ex Juventus Douglas costa, che in Serie A ha lasciato ...È ancora tutto da scrivere il futuro di Jesse Lingard: l'ex Manchester United, infatti, è svincolato dopo l'ultima esperienza negativa al Nottingham Forest. Il classe 1992 sta cercando una nuova avven ...Il 2024 potrebbe rappresentare l'anno della svolta per i tanti calciatori attualmente svincolati e un affare per molte squadre impegnate nel calciomercato ...