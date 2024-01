L’infortunio di Nadal spiana la strada a Djokovic per allungare il record di slam agli Australian Open

(Di domenica 7 gennaio 2024) Le speranze di Rafaeldi eguare ildi titoli del Grandedi Novakhanno subito un duro colpo dopo che lo spagnolo è stato costretto a ritirarsi ddella prossima settimana.ha trascorso quasi tutto l’anno scorso in panchina per un problema all’anca e la maledizione delha colpito ancora durante il suo torneo di ritorno, il Brisbane International, la scorsa settimana. Ildi 22 grandidel 37enne è a due passi da quello di, che ha un anno in meno, e potrebbe allungarlo ulteriormente a Melbourne questo mese. “Durante l’ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un ...

...in cui ho avuto" che lo ha costretto ad operarsi ad un'anca e stare fermo un anno. Il problema non sembra grave, ma che comunque gli impedisce "di competere al massimo livello....Rafanon sarà in campo agli Australian Open, primo Slam della ... fortunatamente "non nella stessa parte in cui ho avuto'... fortunatamente "non nella stessa parte in cui ho avuto" ...