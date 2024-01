Lillo a La7 | “Meloni accusa i poteri forti? A me sembra l’antica tecnica del ‘chiagni e fotti’ Faccia nomi e cognomi | altrimenti fa ridere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) “Le parole pronunciate da Giorgiain conferenza stampa contro “i”? A meche siadel. Se tu indichi un qualcosa di così grave come un ricatto da parte di un potere esterno non democratico, devi faree cogstai solo cercando di alzare la palla in modo che poi i giornali amici la schiaccino. Cosa che sta accadendo in questo momento“. È il commento di Marco, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano e direttore di Paperfirst, al j’accuse della presidente del Consiglio contro non definiti scenari opachi che attenterebbero al suo mandato governativo. Ospite di Omnibus (La7),ricorda che ...