Libri del Futuro 2024 | Tecnologie Avanzate | Sicurezza IoT | Intelligenza Artificiale

Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra Gianfranco Rotondi, democristiano, ex berlusconiano di ferro e oggi deputato di Fratelli d’Italia, e ... (ilfattoquotidiano)

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa la compianta scrittrice Michela Murgia . Accanto a lei Antonio Manzini e ... (metropolitanmagazine)

La Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) non si è presentata all’incontro con Meloni in segno di protesta contro l’ Emendamento Bavaglio , che ... (notizie)

La classifica dei libri più venduti del 2023 vede in testa il principe e duca del Sussex Harry . Accanto a lui Antonio Manzini e l’intramontabile ... (metropolitanmagazine)

Kevin Durant ai Los Angeles Lakers da LeBron James : i dettagli della trade che potrebbe alterare gli equilibri

La voce girava già da tempo ma adesso sta prendendo corpo in modo sostanziale, è in lavorazione una trade per portare l’All Star Kevin Durant ai Los ... (sportnews.eu)