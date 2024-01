Letizia di Spagna fa un passo indietro | look sobrio alla Pasqua Militare per Leonor

(Di domenica 7 gennaio 2024)e Felipe di, per la, sono stati accompagnati per la prima volta dPrincipessa, futura Regina. La tradizionale, una cerimonia radicata nella tradizione, si celebra ogni anno il 6 gennaio. La grande novità di quest’anno è stata proprio la presenza di, che ha iniziato il suo addestramentonel 2023. Per l’occasione, la Reina ha preferito unpiù, così da puntare le luci dei riflettori proprio sulla figlia in uniforme. La Principessa: ildidi ...

Letizia di Spagna conclude la sua agenda di lavoro per il 2023 con un look sorprendente che conferma il tailleur pantaloni come la tendenza di stile ... (dilei)

È ancora tempo di debutti per Leonor di. Il 6 gennaio la principessa, primogenita di re Felipe VI e della regina, ha partecipato per la prima volta alla Pascua Militar , la parata che inaugura ufficialmente l'anno militare ...... Susanna Messaggio, Franco Mussida, Omar Pedrini, Cochi Ponzoni, Edoardo Raspelli, Ivana, ... l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini , prevista ancheMoratti, numerosi consiglieri e ...Letizia e Felipe di Spagna, per la Pasqua Militare, sono stati accompagnati per la prima volta dalla Principessa Leonor, futura Regina. La tradizionale Pasqua Militare, una cerimonia radicata nella ...Letizia di Spagna è regina di eleganza in occasione della Pascua Militar, inaugurazione dell’anno militare: un look impeccabile per ...