L' Eredità | arriva la prima ed esorbitante vincita | Daniele incredulo

(Di domenica 7 gennaio 2024) “Non c'è due senza tre”, e questo lo sa benissimo il campioneche ha messo in tasca ladi questa stagione de L'2024: lacondotta da Marco Liorni. Per, infatti, si è trattato del terzo tentativo consecutivo perché nelle precedenti due Ghigliottine non è riuscito ad individuare la parola vincente, mentre alla terza partecipazione è riuscito a centrare il “punto”. Proprio grazie alla parola “Punto”ha potuto mettere in tasca un montepremi a dir poco vertiginoso oltre a conquistare le simpatie del pubblico di mamma Rai. Ma vediamo che cosa è accaduto e a quanto ammonta la cifra vinta, segnalando che il concorrente ha rischiato di commettere uno sbaglio carissimo. L', puntata del 7 gennaio 2024: ...